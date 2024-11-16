"Сине-желтые" сохраняют шансы на выход в элитный раунд.

Сборная Украины по футболу сохраняет шансы на выход в элитный раунд Лиги наций. В матче 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 подопечные Сергея Реброва на выезде сыграли вничью с командой Грузии.

Первый тайм начался наилучшим образом для "сине-желтой" команды - уже на 7 минуте эффектная контратака украинцев завершилась автоголом Кверквелии.

После перерыва на поле продолжалась равная борьба. Впрочем, на 76-й минуте Микаутадзе таки сравнял счет в матче.

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Таким образом, после 5 туров сборная Украины имеет 5 очков и все еще сохраняет шансы на выход в элитный раунд.

Сборная Украины в Лиге наций 2024/25

Ранее в 3-м туре Лиги наций сборная Украины одержала долгожданную победу, минимально переиграв команду Грузии (1:0). После этого "сине-желтые" сыграли вничью со сборной Чехии. Счет матча - 1:1.

Сборная Украины начала выступление на этом турнире совсем не так, как ожидали фанаты. В первом матче наша команда встретилась с Албанией и сенсационно проиграла со счетом 1:2. После этого подопечные Реброва со счетом 2:3 проиграла чехам.

В следующем туре украинцы на выезде встретятся с командой Албании. Игра состоится 19 ноября.

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