Однако олигарх из-за действующих санкций все равно не сможет посещать многие международные соревнования.

Российского миллиардера Алишера Усманова снова избрали президентом Международной федерации фехтования. Он вернулся на свою должность, которую покинул после того, как против него ввели санкции США и страны ЕС из-за полномасштабной войны РФ против Украины, пишет Bloomberg.

В издании напомнили, что Усманов покинул свой пост в марте 2022 года и заявил, что будет бороться в судах против "клеветнических обвинений".

По информации российских СМИ, кандидатуру олигарха поддержали 103 страны, среди которых было и несколько стран ЕС.

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"Я благодарен международной фехтовальной семье за доверие и поддержку, которые убедили меня в том, что мое решение баллотироваться на пост президента FIE является правильным", - подчеркнул Усманов в своем заявлении.

В то же время пока будут действовать санкции, Усманов не сможет работать в швейцарской штаб-квартире федерации и не сможет посещать многие международные соревнования, среди которых и летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Я продолжу принимать все необходимые меры, чтобы юридически необоснованные ограничения, наложенные на меня, не были распространены на FIE и ее деятельность", - сказал олигарх.

Что известно об Алишере Усманове

Алишер Усманов основал российскую инвестиционную группу USM, которая контролирует горнодобывающую компанию "Металлоинвест". Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние олигарха составляет около 13 млрд долларов.

Ранее миллиардер был инвестором английского футбольного клуба "Арсенал", а группа USM была спонсором футбольной команды "Эвертон" до 2022 года.

Также известно, что Усманов является почетным гражданином Узбекистана, где он и родился.

"После отставки из FIE он сосредоточился на борьбе в европейских судах со СМИ, которые связывали его с президентом России Владимиром Путиным, и сумел выиграть эти дела. Однако его апелляция против санкций ЕС не была успешной", - подчеркнули в Bloomberg.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, Великобритания ввела большой пакет санкций против РФ. Ограничения были введены против 56 юридических и физических лиц, чтобы повредить военным действиям российского диктатора Владимира Путина и "злонамеренной деятельности России во всем мире".

Также сообщалось, что США ввели санкции против почти 400 физических лиц и компаний из нескольких стран мира, которые помогают России воевать против Украины. В основном они занимаются поставками микрочипов, предохранителей и передовой электроники.

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