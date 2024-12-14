В знак протеста из соревнований выбыли все 28 спортсменов литовской делегации.

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали с чемпионата мира по фитнесу. Причиной стала футболка с надписью "Make russia small again" (в переводе "Сделаем Россию маленькой снова", отсылка к лозунгу кампании Трампа "Make America Great Again" - УНИАН).

Как сообщает Литовская федерация функционального спорта, соревнования проходили в Будапеште. Среди участников была и российская сборная. Они должны были выступать как нейтральные, но диктор их объявлял их россиянами. Спортсмены выходили в футболках с названием своей страны.

Литовская спортсменка в знак протеста надела футболку с надписью "Make russia small again". Организаторы требовали ее снять, потому что это "оскорбляет российских спортсменов". Дудайте отказалась и получила дисквалификацию.

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Вместе с Дудайте от участия в соревнованиях отказались все 28 литовских спортсменов.

"На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора - она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны. Небрежность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть соревнования", - говорится в заявлении федерации.

Сама Дудайте в Instagram подтвердила, что ее дисквалифицировали за футболку. Организаторы заявили, что содержание надписи "оскорбляет россиян".

"Не жалею", - коротко прокомментировала Дудайте.

Напомним, летом стало известно, что троица российских спортсменов, которые публично поддерживали агрессию РФ в Украине, намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, несмотря на правила, которые требуют нейтралитета. Подробнее об этом - в материале.

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