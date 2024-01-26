Первая ракетка мира вылетел, проиграв итальянскому теннисисту, в полуфинале.

Фаворит престижного теннисного турнира Australian Open Новак Джокович проиграл в полуфинальной встрече итальянцу Яннику Зиннеру.

Первые два сета прошли для итальянца сравнительно спокойно - с победой 1:6 и 2:6. опытный серб размочил счет только в третьей партии. 36-летний ветеран выровнял игру и забрал сет со счетом 7:6.

Впрочем, это не помогло Джоковичу и уже в четвертой партии он снова просел. Отдав пункт на собственной подаче, сербский теннисист проиграл сет и поединок в целом. Эта игра стала исторической для Джоковича. Ведь один из самых титулованных теннисистов мира никогда не проигрывал на Australian Open, когда проходил стадию 1/4 финала.

Видео дня

В параллельной полуфинальной встрече россиянин Даниил Медведев обыграл Александра Зверева из Германии. Российский спортсмен проиграл первые два сета, но затем совершил камбэк, выиграв три партии подряд. Таким образом, российский теннисист прошел в финал турнира где и встретится 28 января Зиннером.

Australian Open: главные новости

УНИАН сообщал, что украинская теннисистка Людмила Киченок второй раз в карьере будет играть в финале турниров Грендслем. На этот раз, в паре с латвийкой Еленой Остапенко она обыграла соперниц из Новой Зеландии и Канады.

Незадолго до этого, другая украинка Даяна Ястремская вылетела на стадии полуфинала. Она проиграла Чхэн Цинвэнь из Китая. Матч завершился в двух партиях с одинаковым счетом 4:6, 4:6.

Вас также могут заинтересовать новости: