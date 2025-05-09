Магучих во время соревнований смогла взять высоту 2,02 метра.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках коммерческого турнира What Gravity Challenge, которые прошли сегодня, 9 мая, в Катаре. Она взяла высоту 2,02 метра, показав лучший результат, сообщает ФЛАУ.

Во время соревнований Магучих провела дуэль с Элеанор Паттерсон из Австралии, которая смогла взять высоту 1,96 метра. Попытка прыгнуть на 1,98 метра оказалась для нее неудачной. Украинская спортсменка же справилась с этой задачей.

Интересно то, что из-за ошибки организаторов прыжок Магучих на 1,98 метра был аннулирован. Тем не менее она решила покорить высоту 2 метра с первой попытки, что у нее получилось.

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Затем украинская спортсменка решила поднять планку до 2,02 метра. Она с первой попытки взяла эту высоту.

На турнире также выступала украинка Юлия Левченко, которая смогла прыгнуть на 1,94 метра. Это ее лучший результат в сезоне, который позволил ей занять третье место в соревнованиях.

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Ранее в китайском Шанхае состоялись вторые в сезоне Бриллиантовой лиги соревнования в женском секторе прыжков в высоту. Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу, взяв высоту 2 метра с первой попытки.

Кроме того, стало известно, что украинский гимнаст Пантелей Колодий решил сменить свое спортивное гражданство. 23-летний гимнаст планирует выступать за США.

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