Еще один украинский гимнаст решил сменить гражданство: за кого будет выступать

Украинский гимнаст Пантелей Колодий решил сменить свое спортивное гражданство. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики сообщил, что это решение уже одобрено.
Отмечается, что 23-летний гимнаст захотел сменить свое спортивное гражданство на американское. Изменение вступит в силу через год после принятия решения. Поэтому спортсмен сможет выступать как представитель США уже с 8 мая 2026 года.
Колодий выступал за сборную Украины на чемпионате Европы и мира, на Универсиаде, а также соревновался на Кубках мирового вызова. Гимнаст планировал принять участие в отборочном турнире на чемпионате США, но его заявку отклонили, так как к соревнованиям допускаются только американцы.
Ранее тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский объявлял состав команды на мужское Евро-2025. В нее вошли Назар Чепурной, Олег Верняев, Владислав Грико, Стасис Бутримас и Дмитрий Прудко.
Ковтун меняет гражданство - что известно
Ранее еще один украинский гимнаст подал документы на смену гражданства. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Илья Ковтун решил получить гражданство Хорватии и уже подал документы.
В интервью хорватскому изданию Glas Slavonije Ковтун пожаловался на украинцев за то, что они "не сильно радовались его олимпийской награде". По его словам, "люди в Хорватии радовались его победе гораздо больше".
На эти заявления отреагировали украинский борец Жан Беленюк и главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский. Беленюк пошутил, что "Илье пора делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека".
Сартинский же заявил, что ему не приятно то, что Ковтун решил променять украинское гражданство на хорватское. Он намекнул, что гимнасту стоит быть благодарнее по отношению к Украине.