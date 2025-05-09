Еще один украинский гимнаст решил сменить гражданство: за кого будет выступать

Колодий уже с мая 2026 года сможет выступать за новую страну.

Украинский гимнаст Пантелей Колодий решил сменить свое спортивное гражданство. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики сообщил, что это решение уже одобрено.

Отмечается, что 23-летний гимнаст захотел сменить свое спортивное гражданство на американское. Изменение вступит в силу через год после принятия решения. Поэтому спортсмен сможет выступать как представитель США уже с 8 мая 2026 года.

Колодий выступал за сборную Украины на чемпионате Европы и мира, на Универсиаде, а также соревновался на Кубках мирового вызова. Гимнаст планировал принять участие в отборочном турнире на чемпионате США, но его заявку отклонили, так как к соревнованиям допускаются только американцы.

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Ранее тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский объявлял состав команды на мужское Евро-2025. В нее вошли Назар Чепурной, Олег Верняев, Владислав Грико, Стасис Бутримас и Дмитрий Прудко.

Ковтун меняет гражданство - что известно

Ранее еще один украинский гимнаст подал документы на смену гражданства. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Илья Ковтун решил получить гражданство Хорватии и уже подал документы.

В интервью хорватскому изданию Glas Slavonije Ковтун пожаловался на украинцев за то, что они "не сильно радовались его олимпийской награде". По его словам, "люди в Хорватии радовались его победе гораздо больше".

На эти заявления отреагировали украинский борец Жан Беленюк и главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский. Беленюк пошутил, что "Илье пора делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека".

Сартинский же заявил, что ему не приятно то, что Ковтун решил променять украинское гражданство на хорватское. Он намекнул, что гимнасту стоит быть благодарнее по отношению к Украине.

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