В сборной Португалии разгорелся громкий скандал: при чём тут Роналду

Напряжение начало нарастать после матча против Уэльса, где Роналду подвергся критике из-за низкой результативности.

В лагере сборной Португалии разгорелся громкий скандал с участием звездного футболиста Криштиану Роналду. 41-летний нападающий "Аль-Насра" поссорился с главным тренером Жорже Жезусом, отказался от полноценной тренировки и заявил, что покидает лагерь сборной. Об этом сообщает издание A Bola.

Отмечается, что напряжение начало нарастать после матча против Уэльса, где Роналду подвергся критике из-за низкой результативности. В следующей игре против Норвегии главный тренер португальцев пошел на беспрецедентный шаг: оставил звездного нападающего на скамейке запасных на весь матч, хотя перед игрой обещал выпустить его на замену.

Затем, уже на тренировочной базе в шведском Мальме накануне матча против Дании, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Роналду вышел на газон за 30 минут до начала командной тренировки, но после короткого и напряжённого разговора с Жезусом демонстративно покинул поле и вернулся в отель.

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Португальская федерация попыталась сгладить конфликт, заявив, что в клубе "Мальме" якобы не было оборудования для индивидуальной программы Криштиану.

Экстренное собрание и срочный вылет президента

Важно, что, несмотря на попытки штаба опровергнуть наличие разногласий, ситуация требует немедленного вмешательства руководства. Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса срочно отменил свой визит на матч юношеской сборной против Гибралтара на Азорских островах.

Он немедленно отправился в Копенгаген, чтобы оттуда добраться до Мальме для проведения экстренной встречи. Главная ее цель - урегулировать конфликт перед важным матчем против сборной Дании.

Однако по итогам встречи Криштиану Роналду сообщил, что покидает расположение сборной:

"После пресс-конференции главного тренера сборной и беседы с президентом Португальской федерации футбола я решил покинуть тренировочный лагерь сборной. Впоследствии я расскажу всем португальцам правду о причинах, приведших к моему уходу из сборной, которой я всегда отдавал себя". Новости футбола

Ранее "Манчестер Сити", который является самым титулованным английским футбольным клубом последних 15 лет, был признан виновным в финансовых нарушениях.

Такое решение приняла независимая комиссия Премьер-лиги: дело тянулось с 2019 года, и вот теперь клуб признали виновным в 114 из 115 рассмотренных нарушений.

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