Она заявила, что считает "лицемерным" отстранять страны из-за международных конфликтов.

Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью Sky News заявила, что не собирается запрещать странам участвовать в Олимпийских играх из-за войн и откроет переговоры о возможном возвращении России на Олимпиаду.

"Я думаю, что нужно учитывать каждую ситуацию. Я бы хотела создать целевую группу, которая попытается разработать политику и руководящие принципы, которые мы можем использовать для принятия решений, когда мы вступаем в конфликты", — сказала она.

Ковентри заявила, что считает "лицемерным" отстранять страны из-за международных конфликтов, когда страны Африки — континента, откуда она родом — сталкиваются с аналогичной напряженностью.

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"Есть тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов", - заявила она.

В то же время пока неясно, означает ли это, что Россия вернется на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Мы проведем это обсуждение с коллективной группой… с рабочей группой", — сказала Ковентри.

Участие россиян в Олимпиаде

Олимпийский комитет запретил российской команде участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за вторжения России в Украину. В то же время российским спортсменам разрешили участвовать в играх как "отдельным нейтральным спортсменам". Это означало, что спортсмены не могли использовать российские националистические символы, такие как флаг или гимн, или участвовать в некоторых церемониях.

Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что текущая стратегия, при которой правительства и спортсмены отождествляется, не является правильной. Он считает, что российских спортсменов стоит допустить к участию к Олимпийским играм в 2026 году.

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