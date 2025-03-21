Кирсти Ковентри одержала победу в первом туре.

Олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета. Как пишет Fox News, 41-летняя Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, стала первой женщиной и первой африканкой, назначенной президентом МОК.

Ковентри победила в первом туре голосования среди семи кандидатов, за которых голосовали 97 членов МОК. Другими претендентами были четыре президента спортивных руководящих органов: Себастьян Коэ (легкая атлетика), Йохан Элиаш (лыжи), Дэвид Лаппартьен (велосипед) и Моринари Ватанабэ (гимнастика). Также претендовал принц Иордании Фейсал аль-Хусейн.

Как отмечает издание, прогнозировалось, что понадобится несколько туров для избрания кандидата, однако Ковентри получила точное большинство в 49 необходимых голосов и получила восьмилетний мандат, который действует до 2033 года.

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Ковентри была министром спорта Зимбабве, и уходящий президент МОК Томас Бах выступал за то, чтобы она стала его преемницей. Она официально сменит своего предшественника на церемонии передачи полномочий 23 июня, в Олимпийский день, и станет 10-м президентом МОК.

Ковентри выиграла два титула подряд в плавании на 200 метров на спине на Олимпиаде в Афинах в 2004 году и в Пекине четыре года спустя. Она присоединилась к МОК в 2013 году.

Международный олимпийский комитет - новости

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российских спортсменов стоит допустить к участию к Олимпийским играм в 2026 году.

Также исполнительный совет МОК хочет вернуть бокс в программу Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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