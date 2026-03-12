Украинский борец демонстративно повернулся спиной к символике РФ на чемпионате Европы

Международная федерация борьбы сняла санкции с представителей России и Беларуси.

Украинский спорт продолжает демонстрировать принципиальную позицию на международной арене. 12 марта на молодежном чемпионате Европы по борьбе, проходящем в Сербии, украинский борец Артур Костюк открыто пренебрег российской символикой во время официальной церемонии, сообщает Суспільне Спорт.

18-летний спортсмен, завоевавший "бронзу" в весовой категории до 86 кг, оказался на одном подиуме с представителем России, который получил золотую награду. Как только в зале зазвучали звуки российского гимна, а на флагштоках начали поднимать флаги, украинец сошел с пьедестала и развернулся спиной к символике страны-агрессора.

Нынешний Евро U23 стал первым официальным турниром с 2021 года, где представителям России и Беларуси разрешили выступать не в нейтральном статусе, а под собственными флагами.

Ранее УНИАН писал, что МПК запретил сборной Украины использовать парадную форму с нанесенной картой страны на зимней Паралимпиаде-2026. Организация мотивировала это решение тем, что изображение границ является "политическим сообщением", которое нарушает правила относительно нейтральности экипировки. Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич назвал такой запрет несправедливым, поскольку форма должна была подчеркнуть целостность Украины без оккупации. Из-за этого решения украинской стороне пришлось срочно изготавливать новый вариант формы и оперативно доставлять его в Италию перед началом игр.

Также напомним, что сборная Украины продемонстрировала триумфальный старт на зимней Паралимпиаде-2026, возглавив медальный зачет после первого дня соревнований. Украинские парабиатлонисты завоевали шесть наград: три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Особым успехом стал мужской спринт среди спортсменов с нарушением зрения, где украинцы заняли весь пьедестал почета. Благодаря большему количеству "золота" Украина опередила в рейтинге команду Китая, которая также завоевала шесть медалей в общей сложности.

