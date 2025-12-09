Сообщается, что украинский нападающий может вернуться в большой футбол уже в январе 2026 года.

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться в профессиональный футбол уже 17 января 2026 года. По данным авторитетных источников в Англии и Испании, лондонский клуб разработал специальную стратегию реабилитации 24-летнего игрока после длительного отсутствия.

Лондонский клуб не намерен разрывать сотрудничество с вингером. Вместо этого руководство планирует отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбур" (Лига 1) сразу после завершения срока дисквалификации, пишет Foot Mercato. В "Челси" убеждены, что этот шаг создаст идеальные условия для восстановления физического и психологического здоровья футболиста.

"Этот шаг привлечет меньше давления по сравнению с интенсивным вниманием в Премьер-лиге, что позволит футболисту вновь обрести уверенность в себе. Руководство "Челси" рассматривает аренду в "Страсбург" как взаимовыгодный вариант для всех сторон", - сообщил источник.

Видео дня

Это взаимовыгодный сценарий: Мудрик получает игровое время в конкурентной лиге без лишнего прессинга, "Страсбур" усиливается талантливым исполнителем, а "Челси" сможет оценить прогресс игрока с безопасного расстояния перед принятием решений о его будущем.

Допинг-скандал с Михаилом Мудриком

24-летний украинский футболист был отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. Свой последний официальный матч он провел еще в ноябре 2024 года против немецкого "Хайденхайма".

Ранее УНИАН сообщал, что Михаил Мудрик якобы хочет принять участие в следующих Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщала испанская Marca. Хотя вскоре появилось опровержение этой информации.

Вас также могут заинтересовать новости: