Футбольный игрок клуба "Челси" планирует переквалифицироваться в легкоатлета.

Украинец Михаил Мудрик, отстраненный от футбола в апреле за употребление допинга, хочет принять участие в следующих Олимпийских играх. Сейчас он тренируется с национальной командой по скоростному бегу под руководством бывших олимпийских спортсменов. Об этом сообщает испанская Marca.

Издание пишет, что Михаил планирует выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе как спринтер в составе украинской национальной сборной.

Напомним, в 2023 году лондонский "Челси" заплатил за трансфер Мудрика 100 миллионов евро. После впечатляющих выступлений в Лиге чемпионов за "Шахтер", молодой вингер стал одним из самых желанных игроков на зимнем трансферном рынке.

Дебютировав в Премьер-лиге, Мудрик побил рекорды скорости в своем же первом матче. Она составляла 36,67 км/ч. Игрока считали одним из самых перспективных на континенте, но в апреле этого года его дальнейшая карьера, как футболиста, оказалась под вопросом.

После очередного антидопингового контроля, проведенного в марте, Английская футбольная ассоциация подтвердила, что Мудрик дал положительный результат на запрещенное вещество.

Сейчас украинец не может выходить на футбольное поле из-за дисквалификации за употребление допинга. Пока что окончательное решение по его делу не принято. Вероятно, что Мудрик может променять мяч на шипованные кроссовки и захочет принять участие в соревнованиях по бегу на скорость в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Marca отмечает, что путь к Олимпийским играм для Михаила не будет легким. Он должен выполнить минимальные требования World Athletics и пройти украинские отборочные соревнования в 2027 году.

Допинг-пробы Мудрика: что известно

В прошлом году у Мудрика в первой пробе на допинг было обнаружено запрещенное вещество, предположительно мельдоний, обладающее стимулирующим эффектом. За это нарушение ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет.

В июне Английская футбольная ассоциация официально выдвинула игроку обвинения после положительного результата второй пробы.

Тренер "Челси" Энцо Мареска на фоне этих обвинений выразил свою поддержку украинскому футболисту и отметил, что доверяет ему.

