Тренер "Челси" Энцо Мареска выразил поддержку Мудрику на фоне новых обвинений.

Спортивный юрист Дэн Чепмен утверждает, что лондонский "Челси" может подать в суд на украинского футболиста Михаила Мудрика, который недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

"Это очень редкий шаг, но такая возможность у них есть. Они могут утверждать, что купили игрока за 80 миллионов фунтов, он нарушил контракт, и теперь этот игрок практически ничего не стоит. Немногие клубы захотят так поступить, потому что тогда клуб показывает своим будущим игрокам, что если они подпишут контракт, но что-то пойдет не так, то потом они еще и могут остаться виноватыми клубу. Такого, как правило, не случается, но это может произойти. Сейчас есть признаки того, что "Челси" полностью поддерживает своего игрока, и кто знает, оправдана ли это позиция", - сказал он.

В свою очередь тренер "Челси" Энцо Мареска выразил поддержку Мудрику на фоне новых обвинений.

Видео дня

"Миша - игрок "Челси", я доверяю всем игрокам "Челси". Последний раз я разговаривал с Мишей на финале Лиги конференций в Польше. Тогда он выглядел достаточно хорошо, я не видел, чтобы Миша волновался или был нездоров. Он был в норме, но я не разговаривал с ним с того дня, поэтому не знаю, как он чувствует себя сейчас. Но точно в ближайшие дни, недели мы свяжемся с ним", - заявил он.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался относительно ситуации с Мудриком:

"The Athletic подтверждает очевидное - проба "Б" Михаила Мудрика дала положительный результат. Эти данные исключают возможность лабораторной ошибки или неточности и точно подтверждают наличие мельдония в организме Михаила в момент забора пробы".

По его словам, теперь футболиста ожидает или бан продолжительностью в 2 года (если стороне защиты удастся доказать, что игрок не виноват и рассказать правдоподобную историю каким образом запрещенное вещество попало в организм спортсмена) или 4 года (если не удастся убедить WADA, что игрок не виноват).

"Так или иначе, это серьезное пятно на репутации игрока, которое может серьезно навредить его европейской карьере, которая еще даже не началась. Думаю, в пределах следующих полугода будет объявлен финальный приговор по этому делу, а "Челси" сможет обнародовать свои планы относительно будущего Михаила", - добавил Бабелюк.

Допинг-скандал у Мудрика

В допинг-пробе украинца от ноября 2024 года обнаружили запрещенное вещество мельдоний, после чего Мудрика отстранили от работы с командой. Накануне Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения Мудрику: за нарушение антидопинговых правил максимальный срок дисквалификации составляет до четырех лет, однако может быть сокращен от двух лет до одного месяца.

Ранее сообщалось о версии, что у Мудрика допинг от коровы. Тогда Дмитрий Бабелюк заявил, что эта версия весьма сомнительна.

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