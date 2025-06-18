Согласно правилам Футбольной ассоциации, украинец может позабыть о футболе на много лет.

Вингер "Челси", украинец Михаил Мудрик обвинён Футбольной ассоциацией (FA) в нарушении антидопинговых правил и поэтому может получить длительную дисквалификацию.

Нападающий может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет в соответствии с правилами FA после того, как в его пробе "А" — взятой в прошлом году — было обнаружено запрещённое вещество, предположительно мельдоний, обладающий стимулирующим эффектом, пишет The Telegraph.

Мудрик был временно отстранён от участия в матчах, пока он и "Челси" ожидали результатов пробы "B". Теперь FA официально подтвердила, что игроку предъявлены обвинения.

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Украинский спортсмен, в свою очередь, нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для защиты своих интересов. Также известно, что поддержку оказывает и сам клуб "Челси". Эта же фирма ранее представляла бывшего полузащитника "Ювентуса" Поля Погба в его апелляции на четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг, которую затем Спортивный арбитражный суд сократил до 18 месяцев. Погба разорвал контракт с "Ювентусом" и в настоящее время ищет новый клуб после того, как срок дисквалификации завершился в марте текущего года.

Отрицательный тест на допинг Мудрика - что еще известно

Хотя Мудрик отрицает, что намеренно нарушал какие-либо правила. Утверждается, что в августе прошлого года он сдал отрицательный тест и с тех пор не менял своего поведения.

Футболист не выходил на поле за "Челси" с ноября прошлого года и, согласно условиям временной дисквалификации, даже не имел права тренироваться на базе клуба в Кобэме или с партнёрами по команде.

24-летний игрок в качестве зрителя посетил финал Лиги конференций, где играл его клуб, и уже этим летом увидел, как его десятый номер был передан Колу Палмеру.

Ранее УНИАН сообщал про версию, что у Мудрика допинг от коровы. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк заявил, что эта версия сомнительна.

"Стволовые клетки - это давно известная и распространенная в Европе и мире процедура, которую начали активно использовать задолго до Украины. Правда, берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента - жира, костного мозга или крови - во избежание иммунной реакции отторжения. О том, чтобы брать такие компоненты у животных, вообще речи не идет, ведь это опасно", - отметил специалист.

Кроме того, мы рассказывали, что Мудрик потерял не только возможность играть, но и девушку — модель-россиянку. Она закончила отношения с украинцем ради американца Вестона Маккенни.

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