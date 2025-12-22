Футболист не получил достаточно игрового времени в киевском клубе.

Колумбийский вингер Анхель Торрес может не вернуться в киевское "Динамо" после зимней паузы, считает украинский футбольный инсайдер Михаил Спиваковский.

"Я думаю, что Анхель Торрес может вообще уже не вернется в Киев. Ему обещали определенное игровое время при прежнем наставнике, он его не получил. Потом травма, тревоги, прилеты. Потом домашние зовут его домой. Мой прогноз, что Анхеля Торреса в "Динамо" уже не будет", - сказал Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Отметим, что Торрес присоединился к "Динамо" весной 2025 года на правах свободного агента. В этом сезоне вингер провел вышел лишь два матча в составе киевлян.

Он отыграл один тайм в УПЛ против "Эпицентра" и десять минут в матче Лиги конференций с боснийским "Зрински". В начале декабря футболист покинул Украину, отправившись на лечение в Португалию. Transfermarkt оценивает колумбийца в 300 тысяч евро.

Ситуация в "Динамо" - последние новости

Ранее УНИАН писал, что президент "Динамо" Игорь Суркис официально признал Игоря Костюка главным тренером столичного клуба. Он также отметил, что Костюк - "хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды".

Кроме того, мы также ранее сообщали, что Саленко назвал худшего игрока "Динамо". По его словам, этот игрок давно все проваливает и он вообще не может сделать ничего полезного.

