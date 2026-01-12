Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера 'Реала': известно, кто его заменил

Мадридский "Реал" неожиданно объявил о расставании с главным тренером по взаимному согласию.

Мадридский "Реал" официально объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте "королевского клуба".

Руководство "сливочных" подчеркнуло, что решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон. В клубе отметили вклад баскского специалиста в развитие команды и тепло попрощались с легендой.

"Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех мадридистов, поскольку он является легендой "Реала" и всегда олицетворял ценности нашего клуба. "Реал Мадрид" всегда будет его домом", – говорится в официальном сообщении.

Клуб также выразил благодарность всему тренерскому штабу Алонсо за профессионализм и самоотдачу, пожелав им успехов в дальнейшей карьере.

Кто заменит Алонсо на посту тренера

Интрига вокруг освободившегося кресла на "Сантьяго Бернабеу" продержалась недолго. На официальном сайте "Реала" сообщается, что пост главного тренера займет Альваро Арбелоа.

Сообщается, что руководство клуба видит в Арбелоа идеального преемника, способного продолжить вектор развития команды. Арбелоа, который также является экс-игроком "Реала", в последние годы успешно работал с молодежной командой клуба (Хувениль А), демонстрируя отличные результаты и умение развивать молодые таланты.

Кто такой Альваро Арбелоа

Клуб сделал ставку на специалиста, который досконально знает структуру "Реала" изнутри. Он прошел все ступени тренерской иерархии в академии "Королевского клуба", начав работу в 2020 году. С июня 2025 года он возглавлял вторую команду клуба – "Кастилью".

До этого он добился впечатляющих успехов с юношескими составами: стал чемпионом с "Инфантил А" (сезон 2020/21) и "Кадет А" (2021/22).

Главным его тренерским достижением на данный момент является работа с командой "Хувениль А" (U19). В сезоне 2022/2023 он оформил с ней исторический требл (выиграл Лигу, Кубок Короля и Кубок Чемпионов), а в сезоне 2024/2025 снова привел команду к победе в чемпионате.

Как футболист, Арбелоа был неотъемлемой частью одной из самых успешных эпох в истории "Реала". Он защищал цвета клуба с 2009 по 2016 год, сыграв в 238 официальных матчах. За это время он завоевал 8 трофеев, среди которых:

2 кубка Лиги чемпионов;

1 титул чемпиона Ла Лиги;

2 Кубка Короля;

Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.

Карьера в сборной Испании была не менее выдающейся: Арбелоа – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012), на его счету 56 матчей за национальную команду.

