Ломаченко публично поддержал Сергея Бубку после выступления Гераскевича в Раде

Ранее скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины.

Известный своими пророссийскими заявлениями боксер Василий Ломаченко решил публично поддержать олимпийского чемпиона и члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку.

На своей странице в Facebook скандальный боксер опубликовал пост на русском языке. Он разместил фотографию Бубки, подписав ее словами "С уважением, Легенда! Мир всем!".

Отметим, что Сергей Бубка является олимпийским чемпионом и 35-кратным мировым рекордсменом в прыжках с шестом. Сейчас он – один из членов Международного олимпийского комитета.

Кроме того, бывший легкоатлет с 2022 года возглавляет Международную ассоциацию игр мастеров (IMGA). В июне она разрешила российским спортсменам выступать на World Masters Games под символикой страны-агрессора.

Что предшествовало

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной Раде призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Спортсмен отметил, что тот подыгрывает России и допускает флаги страны-оккупанта в организациях, которые возглавляет.

"У нас есть несколько представителей от Украины в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Человек на самом деле подыгрывает России", – заявил скелетонист.

