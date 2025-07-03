Боксер заявил, что митрополита УПЦ МП Онуфрия "Господь поставил на свое место для равновесия борьбы с врагами".

Украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия. На своей странице в Facebook он рассказал, что думает об этом.

"У человека могут отнять паспорт, отнять все земное, но любовь и веру - никак! Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий - человек, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами", - написал боксер.

Напомним, что Ломаченко неоднократно публично выражал поддержку УПЦ МП, а также критиковал правительство Украины в отношении церкви.

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Кроме того, СМИ писали о том, что боксер вложил деньги в компанию российского бизнесмена Аркадия Новикова. Он был доверенным лицом на президентских выборах кремлевского диктатора Владимира Путина.

Реакция Ломаченко на российский удар по его родному городу

Ранее боксер Василий Ломаченко, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, отреагировал на российский удар по Белгород-Днестровскому в Одесской области, который является его родным городом. О причастности к этой атаке россиян он не сказал ни слова.

"Сегодня трагичный день для всех Аккерманцев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей ,которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами", - написал Ломаченко.

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