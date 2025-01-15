Российский бизнесмен был членом Высшего совета партии "Единая Россия".

Один из самых титулованных украинских боксеров, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион Олимпийских игр Василий Ломаченко вложил деньги в компанию российского бизнесмена Аркадия Новикова, который был доверенным лицом на президентских выборах кремлевского лидера Владимира Путина.

Как пишет "Чемпион", Ломаченко, чья профессиональная карьера в боксе началась в 2013 году, заработал значительные суммы, которые исчисляются миллионами долларов, и вложил их в различные проекты. Например, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсмен построил в курортном поселке Затока Одесской области современный отель Loma Club Hotel. И ничего плохого в этом нет.

В то же время среди инвестиций Ломаченко, который является уроженцем города Белгород-Днестровский Одесской области, есть проекты, которые настораживают. Один из них - ресторан Novikov Beverly Hills в Лос-Анджелесе (США), который работает по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова.

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По данным издания, Новиков - один из первых известных рестораторов в РФ, который начал строить свою бизнес-империю в 1990-х. Он был близко знаком с российской политической элитой, включая первого президента РФ Бориса Ельцина, а также лично с Путиным.

Указанный бизнесмен был членом Высшего совета партии "Единая Россия" и доверенным лицом Путина на выборах 2012 и 2018 годов. Говорится, что в своих интервью коммерсант избегает ответов на вопросы о знакомстве с диктатором. Однако неоднократно рассказывал, что его первые заведения в 90-х прошлого века от рэкетиров защитил "чиновник из КГБ".

Сейчас компания Novikov Group владеет сетью ресторанов по всему миру, включая Лондон, Майами, Дубай, Стамбул и др. Как узнали журналисты, для бизнес-партнеров компании доступна возможность приобретения франшизы или участия в проектах в качестве соинвестора. Судя по документам, именно эту опцию использовал Ломаченко.

Согласно американским регистрационным данным, компания Novikov LA LLC, управляющая рестораном Novikov Beverly Hills, имеет несколько совладельцев. Среди них - Loma Power Holding, которую возглавляет сам Ломаченко. Его менеджер, Эгис Климас, выступает как секретарь и главный финансовый директор фирмы.

Ресторан, рассчитанный на 250 мест, расположен в Беверли-Хиллз, Калифорния. Его девиз - "Лучшее из Лондона в сердце Лос-Анджелеса". Однако местные жители отмечают, что репутация заведения очень сомнительна - оно славится как "точка", где "снимают элитных девочек", приехавших из постсоветских стран.

"Напомним, что действующий чемпион мира IBF в лайтвейте (до 61,2 кг) Василий Ломаченко за почти три года полномасштабной войны ни разу прямо не осудил российских захватчиков и правителя России Владимира Путина. Возможно, одна из причин этого - совместные бизнес-проекты с представителями страны-агрессора...", - говорится в публикации.

Василий Ломаченко - последние новости

Как сообщал УНИАН, в 2024 году известный украинский боксер Василий Ломаченко отличился тем, что выступил против запрета УПЦ МП. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео с заседания Верховной Рады Украины, которая 20 августа приняла закон №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

Также в прошлом году появилась информация якобы от журналиста и инсайдера Майкла Бенсона о том, что украинский боксер Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет, однако такая новость оказалась фейком. Впоследствии СМИ сообщили, что информацию о завершении украинцем боксерской карьеры распространил ненастоящий аккаунт журналиста. Официальную страницу Бенсона недавно выкупил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

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