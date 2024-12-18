Последний бой украинец провел в мае 2024 года, тогда он нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Украинский боксер Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Об этом в соцсети Х сообщил журналист и инсайдер Майкл Бенсон.

Он напомнил, что Ломаченко неоднократно выигрывал чемпионские пояса в трех весовых категориях.

"Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он будет делать в будущем", - написал Бенсон.

Видео дня

Василий Ломаченко - последние новости

В октябре инсайдер американского спортивного телеканала ESPN Майк Коппинджер сообщил, что Василий Ломаченко подумывает о завершении карьеры. По его словам, команда американца Джервонта Дэвиса вела переговоры о бое с Ломаченко, но они не были результативными.

Об отказе украинца от боя с Дэвисом стало известно еще летом . Тогда его менеджер Эгис Климас объяснил это тем, что Ломаченко "не в настроении, у него сейчас нет мотивации", кроме того, боксер хочет проводить больше времени с семьей.

36-летний Ломаченко начал профессиональную карьеру боксера в 2013 году. На его счету 21 бой. Поражение он потерпел лишь в трех поединках.

Вас также могут заинтересовать новости: