Ранее боксер отказался от боя с Дэвисом.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версии IBF в легком весе (18-3, 12 КО), подумывает о завершении карьеры. Такое заявление сделал инсайдер американского спортивного телеканала ESPN Майк Коппинджер.

"Джервонта Дэвис вел переговоры о бое с Василием Ломаченко, который подумывает о завершении карьеры, и после того, как перспектива боя провалилась, "Танк" теперь будет драться с Ламонтом Роучем, где он будет главным фаворитом", – написал Коппинджер в соцсети Х.

Отметим, что об отказе Ломаченко от боя с Дэвисом стало известно летом 2024 года. Тогда менеджер спортсмена Эгис Климас объяснил это тем, что Ломаченко "не в настроении, у него сейчас нет мотивации", а также боксер хочет проводить больше времени с семьей.

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36-летний боксер начал профессиональную карьеру боксера в 2013 году. На его счету 21 бой. Поражение он потерпел только в трех поединках.

Завершение спортивной карьеры: другие новости

На днях стало известно, что профессиональную карьеру завершает легендарный спортсмен Андрес Иньеста, известный как один из лучших полузащитников в истории футбола.

Большую часть своей карьеры Иньеста провел в "Барселоне". С этим клубом он завоевал 9 титулов чемпиона Испании (Ла Лига), 6 Кубков Испании, выиграл 4 Лиги чемпионов УЕФА, 3 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка УЕФА.

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