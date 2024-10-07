Иньеста известен как один из лучших полузащитников в истории футбола.

Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом игрок сообщил в Instagram.

Недавно он провел 1000-й матч в своей профессиональной карьере. Последней его командой была "Эмирейтс" из ОАЭ. Однако большую часть своей карьеры Иньеста провел в "Барселоне".

Чем фанатам запомнится Иньеста

Андрес Иньеста – легендарный испанский футболист, известный как один из лучших полузащитников в истории футбола. Большую часть своей карьеры он провел в "Барселоне", где стал символом клуба благодаря своему техничному стилю игры, великолепной координации и отличным пасам.

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С "Барселоной" Иньеста завоевал 9 титулов чемпиона Испании (Ла Лига), 6 Кубков Испании, выиграл 4 Лиги чемпионов УЕФА, 3 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка УЕФА.

Выступая за сборную Испании, легендарный игрок завоевал титул чемпиона мира 2010 года. К тому же, он является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Иньеста не выиграл "Золотой мяч", но он был среди номинантов на эту награду несколько раз. В 2010 году он занял второе место в рейтинге лучших футболистов мира – тогда "Золотой мяч" он уступил своему партнеру по команде Лионелю Месси.

Он также попал в символическую сборную десятилетия. В 2021 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила ее состав. Компанию Иньесте среди полузащитников составил хорватский футболист Лука Модрич и немец Тони Кроос.

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