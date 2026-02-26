Российский клуб пригласил к себе легенду Барселоны: что тот ответил

Ранее футболист расторг контракт с бразильским "Васко да Гама".

Российский "ЦСКА" пытался подписать экс-игрока "Барселоны" Филипе Коутиньо. Об этом сообщают росСМИ, добавляя, что футболист отказался ехать в Россию.

Отмечается, что бразилец вместо этого планирует либо подписать контракт с клубом из США, либо вообще завершить карьеру. Незадолго до этого футболист расторг контракт с бразильским "Васко да Гама". Как сообщили в самом клубе, желание прекратить сотрудничество исходило от самого футболиста.

Отметим, что 33-летний Коутиньо ранее выступал за ряд грантов европейского футбола. В частности за "Интер", "Барселону", "Ливерпуль" и "Баварию". Также хавбек провел 68 матчей в составе национальной сборной Бразилии, отличившись в них 21 голом.

