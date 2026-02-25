Легенда 'Шахтера' возвращается в УПЛ: какой клуб выбрал экс-горняк

Степаненко выступает за "Эюпспор" с февраля 2025 года.

В ближайшее время "Колос" из Ковалевки планирует объявить о подписании 36-летнего опорного полузащитника Тараса Степаненко. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Отмечается, что хавбек проведет в клубе как минимум весеннюю часть сезона 2025/26. После этого стороны должны принять решение о возможности дальнейшего сотрудничества.

Степаненко покинул "Шахтер" в январе прошлого года, отыграв в донецком клубе 15 лет. Тогда он перешел в турецкий "Эюпспори", в котором официально выступает до сих пор. С начала этого сезона украинец провел девять игр за клуб, результативными действиями не отмечался.

"Колос" после 17 туров УПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против львовских "Карпат" на выезде. Матч с "Шахтером" команда из Ковалевки проведет в последнем туре чемпионата УПЛ, он запланирован на 23 мая.

Напомним, ранее стало известно, что один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко получил травму в первые минуты матча за "Аякс". По данным клуба, украинец нуждается в операции, а потому вряд ли сможет помочь сборной в решающих матчах плей-офф отбора на Чемпионат мира.

