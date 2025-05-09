38-летний Туран имеет первый опыт в тренерской карьере в клубе "Эюпспор".

Украинский футбольный клуб "Шахтер" официально направил предложение по главному тренеру "Эюспора" Арде Турану. Об этом сказал президент турецкого клуба Мурат Озкая для AS.

Сейчас детали относительно предложения донецкого клуба неизвестны. Ранее "Шахтер" в комментарии для Tribuna.com опроверг информацию о ведении переговоров с турецким тренером, но позже журналист SportsDigitale Ягиз Сабунджуоглу сообщил, что спортивный директор клуба Дарио Срна провел встречу с ним в Лондоне.

По информации СМИ, 38-летний Туран имеет первый опыт в тренерской карьере в клубе "Эюпспор". Турецкая команда, за которую играет украинец Тарас Степаненко, в сезоне 2024/25 получила шестое место с 50 очками за три тура до конца Суперлиги.

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Известно, что сейчас "Шахтер" имеет контракт с хорватом Марино Пушичем, который действует до лета 2026 года. Бывший ассистент "Фейеноорда" (нидерландский футбольный клуб - УНИАН) начал дренировать донецкую команду в октябре 2023 года и за это время провел 67 матчей с командой во всех турнирах, где одержал 43 победы и потерпел 14 поражений. Также с дончанами Пушич выиграл "золотой" дубль в сезоне 2023/24 - УПЛ и Кубок Украины.

Что известно об Арде Туране

Известно, что Туран является бывшим игроком и тренером, а также воспитанником "Галатасарая".

Кроме того, футболист выступал на правах аренды в "Манисаспоре", а в 2011 году перешел в "Атлетико". Уже в 2015 году он начал играть в "Барселоне", а в 2018 вернулся в Турцию, где выступал за "Башакшехир".

Свою футбольную карьеру Туран оставил в 2022 году в "Галатарасае", а в апреле 2023 года стал главой "Эюпспор", благодаря чему команда вышла в турецкую Суперлигу по итогам сезона 2023/24.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, ранее определился первый финалист Лиги чемпионов по итогам матча между "Интером" и "Барселоной". Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Интера" Этот результат позволил итальянцам пройти в финал со счетом 7:6 по сумме двух матчей.

Также сообщалось, что в Англии трансгендерным женщинам запретили играть в футбол. Источники BBC Sport сказали, что вскоре аналогичное решение примет и Футбольная ассоциация Шотландии.

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