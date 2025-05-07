Первая игра команд закончилась со счетом 3:3.

Во вторник, 6 мая, в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА состоялся яркий и напряженный матч между "Интером" и "Барселоной".

Поединок прошел на легендарном стадионе "Сан-Сиро в Милане, где атмосфера была накалена до предела. Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес, воспользовавшись на 21-й минуте ошибкой обороны "Барселоны". Второй гол на 45-й минуте реализовал Хакан Чалханоглу.

Барселона сумела ответить одним голом во втором тайме, сократив отставание на 54-й минуте - в ворота соперников забил Эрик Гарсия. Уже через 10 минут Дани Ольмо сравнял счет, замкнув навес ударом головой.

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Уже на 87-й минуте Рафинья попал в ворота, однако на 93-й минуте Франческо Ачерби сравнял счет. В дополнительном времени Давиде Фраттези забил победный гол.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Интера" Этот результат позволил итальянцам пройти в финал со счетом 7:6 по сумме двух матчей.

Интер: Зоммер - Биссек, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко - Тюрам, Лаутаро.

Ди Дженнаро, Мартинес, Аслани, Дармиан, де Врей, Залевски, Зелински, Карлос Аугусто, ре Чеккони, Тареми, Фраттези.

Барселона: Щесны - Интиго Мартинес, Эрик Гарсия, Кубарси, Мартин - Педри, де Йонг, Ольмо - Ямаль, Ферран Торрес, Рафинья.

Астралага, Пенья, Фарре, Араухо, Виктор, Гави, Дарвих, Кристенсен, Левандовски, Лопес, Фати, Форт.

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