Единственный гол забили на четвертой минуте.

Сегодня, 29 апреля, на стадионе "Emirates" в Лондоне состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "Пари Сен-Жермен".

Это противостояние стало ключевым этапом на пути к финалу, который состоится в Мюнхене. Уже на 4 минуте Усман Дембеле из "ПСЖ" открыл счет, реализовав передачу полузащитника Хвичи Кварацхелии. В начале второго тайма Микель Мерино из "Арсенала" забил гол головой после подачи со штрафного от Деклана Райса, но гол отменили из-за офсайда.

Игра закончилась со счетом 0:1. Ответный матч состоится 6 мая на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Видео дня

"Арсенал": Рая - Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер - Мерино, Райс, Эдегор - Мартинелли, Троссар, Сака.

Запасные: Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Стерлинг, Батлер-Оедеджи, Генри-Френсис, Кабия, Нванери.

ПСЖ: Доннарумма - Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими - Руис, Витинья, Невеш - Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Рамуш, Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Баркола, Заир-Эмери, Бералдо, Мбае.

Судейство: матч обслуживал словенский арбитр Славко Винчич.

Лига чемпионов УЕФА

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится 31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, Германия. Стадион является домашней ареной "Баварии" Мюнхен и вмещает более 70 тысяч зрителей.

В полуфиналах соревнуются: "Арсенал" против "Пари Сен-Жермен" и "Барселона" против "Интера". Ответные матчи состоятся 6 и 7 мая, после чего определятся финалисты.

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