Полуфиналы турнира состоятся в скором времени.

Поздно вечером определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Ими стали парижский ПСЖ, каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и миланский "Интер".

"Арсенал" в ответном матче с мадридским "Реалом" смог победить со счетом 2:1, закрепив добытое в Лондоне преимущество (матч закончился разгромом "сливочных" 3:0). Общий счет в противостоянии - 5:1.

Судьба другой путевки решалась в противостоянии между "Интером" и Баварией". Матч закончился боевой ничьей 2:2, однако дальше прошел итальянский клуб за счет выездной победы 2:1. Общий счет в противостоянии - 4:3.

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Днем ранее ПСЖ сумел пробиться в следующую стадию турнира, уступив на выезде бирмингемской Астон Вилле со счетом 2:3, но удержав преимущество по сумме двух матчей (5:4).

"Барселона" также уступила в ответном матче со счетом 1:3, однако прошла в полуфинал за счет уверенной домашней победы 4:0 (общий счет 5:4).

Таким образом, в полуфиналах нас ждет противостояние между "Арсеналом" и ПСЖ, а также "Барселоной" и "Интером". Следующие поединки пройдут 29 апреля и 6 мая.

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