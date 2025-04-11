По информации СМИ, новое соглашение будет действовать до лета 2027 года.

Футбольный клуб "Ливерпуль" официально объявил, что нападающий Мохаммед Салах остается в команде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сейчас подробности нового соглашения неизвестны, но в английских СМИ была информация о том, что оно будет действовать до лета 2027 года. Нынешний контракт Салаха с "Ливерпулем" заканчивался летом этого года.

"Я очень взволнован. Сейчас у нас замечательная команда. Раньше у нас также была отличная команда. Я подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть трофеи, наслаждаясь футболом. Это хорошо, у меня были здесь лучшие годы. Я отыграл за Ливерпуль восемь лет, надеюсь, будет 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом. Здесь у меня были лучшие годы в моей карьере", - отметил сам Салах.

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Успехи Мохаммеда Салаха в "Ливерпуле"

Известно, что футболист начал выступать за английский клуб с лета 2017 года. Тогда "Ливерпуль" выкупил египетского игрока у итальянской "Ромы" за 42 млн евро.

В течение этих лет он провел 394 матча во всех турнирах, в которых забил 243 гола и сделал 111 голевых передач.

Также в "Ливерпуле" Салах завоевал чемпионство, Кубок, Суперкубок и два Кубка лиги в Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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