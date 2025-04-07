24-футболист уже начал искать себе новый клуб.

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн может уже летом покинуть свой клуб. Об этом сообщает El Nacional.

Отмечается, что "Манчестер Сити" провел довольно трудный сезон, который не оправдал ожиданий команды. Источник рассказал журналистам, что из-за этого 24-футболист начал искать себе новый клуб.

В издании напомнили, что не так давно Холанн продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2034 года. Тем не менее текущая ситуация в английском клубе заставляет бить тревогу.

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Команда Пепа Гвардиолы занимает пятое место в Премьер-лиге и не попадает в Лигу чемпионов. Соперника клуба в лице "Астон Виллы" и "Ньюкасл" начинают догонять его в турнирной таблице.

По словам источника, к Холанну начали присматриваться "ПСЖ" и "Бавария". Пока это наиболее вероятные кандидаты для норвежского футболиста.

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