Трибуны "превратились" во флаг Украины.

Болельщики литовского баскетбольного клуба "Жальгирис" во время матча с сербским "Партизаном" выразили солидарность и поддержку Украине.

BasketNews.lt показали, как выглядели трибуны во время матча 33-го тура Евролиги между "Жальгирисом" и "Партизаном", который проходил на Žalgirio Arena в городе Каунас. В этой игре литовцы одержали победу над сербским клубом со счетом 70:66.

Литовцы на трибунах держали в руках желтые и голубые листы, формируя из них государственный флаг Украины. Кроме того, на опубликованных видео можно услышать, как они громко поют известную антипутинскую футбольную песню "Путин - **йло!".

Известная кричалка о Путине

Напомним, после начала российской агрессии против Украины, еще в 2014 году, ультрас харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо" придумали кричалку о кремлевском правителе Путине.

Ее подхватили фанаты в других странах и начали использовать на матчах и политических митингах. В 2022-2024 годах песня неоднократно исполнялась во время футбольных матчей, как жест солидарности с Украиной.

На игре между сборными Турции и Грузии в Германии грузинские болельщики также скандировали эту кричалку. В сети обратили внимание, что этот момент попал в трансляцию российского телеканала.

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