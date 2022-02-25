Тарас Качараба получил капитанскую повязку.

Пражская "Славия" вышла на матч Лиги конференций в символических футболках. Чешский клуб надел сине-желтые футболки с Трезубцем и надписью "Мы с Украиной".

Добавим, что "Славия" в рамках 1/16 финала Лиги конференций победила турецкий "Фенербахче" (3:2). Это был ответный матч, а в первом противостоянии был зафиксирован такой же счет в пользу чехов.

За "Славию" играют двое украинцев: Максим Таловеров и Тарас Качараба. Последний получил капитанскую повязку на этот поединок.

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