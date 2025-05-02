Они не смогут играт в составе женских команд уже с 1 июня.

В Англии с первого июня трансгендерные спротсменки не смогут играть за женские футбольные команды.

К такому решению пришла Футбольная ассоциация Англии (The Football Association, FA). Как отмечает BBC Sport, запрет трансгендерам играть в женский футбол введен на фоне решения Верховного суда Великобритании, согласно которому юридическое определение женщины основано на биологическом поле.

Таким образом, участие в соревнованиях, согласно новым правилам, будет разрешено только тем, кто является женщиной от рождения.

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"Это будет сложно для людей, которые просто хотят играть в любимую игру в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют. Мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, которые сейчас играют, чтобы объяснить изменения и рассказать, как они могут продолжать участвовать в игре", - прокомментировали в FA.

Источники BBC Sport сказали, что вскоре аналогичное решение примет и Футбольная ассоциация Шотландии.

В прошлом месяце FA заявила, что среди миллионов игроков-любителей зарегистрированы 20 трансгендерных женщин, а в профессиональном футболе Великобритании нет ни одной.

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