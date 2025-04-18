Полуфинальные матчи состоятся 1 и 8 мая.

После ответных матчей определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги Европы и Лиги конференций. В следующий раунд Лиги Европы прошли испанский "Атлетик", лондонский "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и норвежский "Буде-Глимт".

"Атлетик" из Бильбао победил дома шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 после ничьей 0:0 в Глазго. Общий счет в противостоянии - 2:0.

"Тоттенхэм" одержал победу над немецким "Айтрахтом" на выезде 1:0. Поскольку первый матч между командами завершился вничью 1:1, дальше прошли англичане. Общий счет в противостоянии - 2:1.

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Судьба следующей путевки решалась в Риме, где местный "Лацио" переиграл "Буде-Глимт" со счетом 2:0, после аналогичного поражения в гостях. В дополнительное время команды обменялись голами, но в серии пенальти удача улыбнулась норвежскому клубу, что стало главной сенсацией турнира.

Английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Лион" повторили результат предыдущего матча, снова сыграв в результативную ничью 2:2. В дополнительное время команды устроили настоящую перестрелку: после двух голов "Лиона" англичане удивительным образом смогли забить трижды и вырвать путевку в полуфинал.

Такой образом, пары полуфиналистов выглядят следующим образом: "Атлетик" - "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" - "Буде-Глимт".

Полуфиналистами Лиги конференций стали: итальянская "Фиорентина" -испанский "Бетис" и лондонский "Челси" - шведский "Юргорден".

Полуфинальные матчи в турнирах состоятся 1 и 8 мая.

Новости Лиги чемпионов

Днем ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Ими стали парижский ПСЖ, каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и миланский "Интер".

Таким образом, в полуфиналах нас ждет противостояние между "Арсеналом" и ПСЖ, а также "Барселоной" и "Интером". Первые поединки состоятся 29 и 30 апреля, а ответные матчи 6 и 7 мая.

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