В целом эта команда проиграла 196 из 205 матчей, в которых она выступала.

Футбольная сборная Республики Сан-Марино впервые в своей истории смогла одержать победу в официальном матче. Как пишет Sky News, это произошло в поединке против другого карликового государства - Лихтенштейна.

Отмечается, что матч, который проходил в рамках Лиги наций УЕФА, закончился с минимальным победным счетом - 1:0. Нико Сенсоли забил на 53-й минуте, подарив своей микроскопической стране исторический триумф.

Ранее Сан-Марино уже побеждала Лихтенштейн с таким же счетом в 2004 году. Но тогда это был товарищеский, а не официальный матч.

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В общемировом рейтинге ФИФА команда Сан-Марино занимает последнее 210 место. Для сравнения, Лихтенштейн тоже не далеко ушел - 199 место.

Команда Сан-Марино проиграла 196 из 205 матчей, которые она сыграла за свою историю. Самое крупное поражение произошло в домашнем матче против Германии в 2006 году: 13-0. Также команда имеет в своем "портфолио" семь поражений с 10 и более пропущенными голами.

Также сборная Сан-Марино установила европейский рекорд, сыграв более 20 матчей подряд, не забив в них ни одного гола. Это произошло в течение 2008-2012 годов.

Несмотря на такую печальную историю, сборная Сан-Марино имеет по крайней мере одну причину для гордости. Например, команда более 20 лет удерживала рекорд по самому быстрому голу в ворота соперника. Это произошло в 1993 году, когда вражеские ворота "распечатали" уже через 8,3 секунды. И произошло это в матче не с кем-нибудь - со сборной Англии. Правда, тот матч закончился со счетом 7-1 в пользу англичан.

Причиной такого печального положения сборной Сан-Марино являются крошечные размеры и мизерное население страны. Там просто нет достаточного количества талантливых футболистов. Более того, команда состоит преимущественно из игроков-любителей, которые имеют основную работу, а футбол для них - это просто хобби.

Однако их статус худшей футбольной команды в мире принес им большое количество поклонников во всем мире, которые симпатизируют этим гордым неудачникам.

Сан-Марино: что это за страна

Сан-Марино - одна из самых маленьких и одновременно старейших стран мира (в нынешнем виде непрерывно существует с середины 9 века). Она расположена на северо-востоке Апеннинского полуострова, и со всех сторон окружена территорией Италии. Площадь государства составляет примерно 61 квадратного километра (это чуть меньше территории Днепровского района Киева), а население около 34 тысяч человек.

Государство имеет уникальную политическую систему: это парламентская республика с двумя капитанами-регентами, которые избираются каждые шесть месяцев. Экономика Сан-Марино базируется на туризме, финансовых услугах и производстве сувениров.

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