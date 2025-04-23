Донецкий "Шахтер" сумел одержать победу в матче полуфинала Кубка Украины против житомирского "Полесья". Поединок закончился со счетом 0:1 после дополнительного времени.
Основное время матча прошло без голов, но с игровым преимуществом "горняков". Уже в дополнительное время Траоре в центре штрафной на замахе обыграл оппонента и отдал передачу направо Алисону, точно пробившему под голкипером.
"Полесье" принимало "Шахтер" на домашнем стадионе в Житомире.
Кубок Украины. Полуфинал
"Полесье" - "Шахтер" - 0:1
Голы: Алиссон, 113
Предупреждения: Гуцуляк, 50, Сарапий, 57, Бабенко, 101, Михайличенко, 106, Таллес Коста, 120 - Тобиас, 103
"Полесье": Кудрик - Михайличенко, Матич (Таллес Коста, 77), Чоботенко, Тейлор (Виалле, 98) - Бабенко, Сарапий - Назаренко, Крушинский (Андриевский, 68), Гуцуляк - Батиста (Бристрич, 115)
Запасные: Волынец, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Битон, Йосефи, Леднев, Гонсалвеш
"Шахтер": Ризнык - Матвиенко (Назарина, 100), Бондарь, Грам - Педро Энрике, Марлон Гомес (Крыськив, 100), Бондаренко (Судаков, 82), Тобиас - Кевин, Педриньо (Алиссон, 91), Эгиналду (Траоре, 82)
В финале, который состоится 14 мая, "горняки" сыграют против киевского "Динамо".
Новости футбола
Киевское "Динамо" стало первым участником предстоящего финала Кубка Украины в Житомире 14 мая. Киевляне благодаря дублю Волошина и голам Бражко и Шапаренко смогли добыть волевую победу после проигранного первого тайма.