"Полесье" принимало донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Житомире.

Донецкий "Шахтер" сумел одержать победу в матче полуфинала Кубка Украины против житомирского "Полесья". Поединок закончился со счетом 0:1 после дополнительного времени.

Основное время матча прошло без голов, но с игровым преимуществом "горняков". Уже в дополнительное время Траоре в центре штрафной на замахе обыграл оппонента и отдал передачу направо Алисону, точно пробившему под голкипером.

"Полесье" принимало "Шахтер" на домашнем стадионе в Житомире.

Видео дня

Кубок Украины. Полуфинал

"Полесье" - "Шахтер" - 0:1

Голы: Алиссон, 113

Предупреждения: Гуцуляк, 50, Сарапий, 57, Бабенко, 101, Михайличенко, 106, Таллес Коста, 120 - Тобиас, 103

"Полесье": Кудрик - Михайличенко, Матич (Таллес Коста, 77), Чоботенко, Тейлор (Виалле, 98) - Бабенко, Сарапий - Назаренко, Крушинский (Андриевский, 68), Гуцуляк - Батиста (Бристрич, 115)

Запасные: Волынец, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Битон, Йосефи, Леднев, Гонсалвеш

"Шахтер": Ризнык - Матвиенко (Назарина, 100), Бондарь, Грам - Педро Энрике, Марлон Гомес (Крыськив, 100), Бондаренко (Судаков, 82), Тобиас - Кевин, Педриньо (Алиссон, 91), Эгиналду (Траоре, 82)

В финале, который состоится 14 мая, "горняки" сыграют против киевского "Динамо".

Новости футбола

Киевское "Динамо" стало первым участником предстоящего финала Кубка Украины в Житомире 14 мая. Киевляне благодаря дублю Волошина и голам Бражко и Шапаренко смогли добыть волевую победу после проигранного первого тайма.

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