Матч состоялся стадионе на "Украина" во Львове.

Киевское "Динамо" победило черновицкую "Буковину" в матче полуфинала Кубка Украины по футболу со счетом 1:4.

Киевляне благодаря дублю Волошина и голам Бражко и Шапаренко смогли одержать волевую победу после проигранного первого тайма встречи.

Матч состоялся на стадионе "Украина" во Львове: игра была перенесена из Черновцов, поскольку домашний стадион Буковины не удовлетворяет всем требованиям для этой стадии турнира.

Видео дня

Кубок Украины. Полуфинал.

"Буковина" - "Динамо" Киев - 1:4

Голы: Бойчук, 22 - Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен.), Шапаренко, 76

Предупреждения: Каневцев, 70, Прокопчук, 87 - Шапаренко, 88

"Буковина": Каневцев - Морговский, Прокопчук, Бусько (Лопыренок, 77), Солдат - Глущук (Хамелюк, 72), Кольцов (Васильев, 81), Тищенко (Андрейчук, 72) - Гончарук (Килев, 81), Бой.

Запасные: Погорелый, Пономаренко, Рудавский.

"Динамо" Киев: Моргун - Овчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич - Рубчинский, Бражко, Пихалонок - Волошин, Герреро (Ванат, 46), Ярмоленко (Кабаев, 46).

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Шапаренко, Тимчик, Караваев, Буяльский, Михавко, Беловар, Дубинчак, Михайленко.

Новости футбола

На прошлой неделе определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Ими стали парижский ПСЖ, каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и миланский "Интер".

После ответных матчей определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги Европы и Лиги конференций. В следующий раунд Лиги Европы прошли испанский "Атлетик", лондонский "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и норвежский "Буде-Глимт". Полуфиналистами Лиги конференций стали: итальянская "Фиорентина" - испанский "Бетис" и лондонский "Челси" - шведский "Юргорден".

Вас также могут заинтересовать новости: