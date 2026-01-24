'Он хороший игрок': новый тренер 'Челси' впервые высказался по поводу ситуации с Мудриком

По словам Росеньора, украинский футболист пережил очень тяжелый период.

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что не разговаривал с дисквалифицированным нападающим "Челси" Михаилом Мудриком, однако намерен сделать это только тогда, когда почувствует, что может оказать "положительное влияние" на украинца, передает The Standard.

Когда у Росеньора спросили, связывался ли он с украинским игроком, он ответил:

"Еще нет. Это, безусловно, то, что я хочу сделать, но есть много вещей, которые я хочу сделать и не смог сделать. Но нет, он замечательный игрок. Он пережил очень тяжелый период, и когда наступит подходящий момент для меня, для него и для клуба, я обязательно поговорю с ним".

После чего журналисты спросили главного тренера клуба, когда может наступить "правильный" момент.

"Момент будет правильным, когда я поговорю с правлением и спортивными директорами и когда он будет в таком месте, где я смогу положительно повлиять на его карьеру", - пояснил он.

Дисквалификация Мудрика - что известно

В The Standard напомнили, что последний раз Мудрик выступал за "Челси" в ноябре 2024 года в матче Лиги конференций против "Гайденгайма", в котором он забил гол.

"С тех пор он исчез из поля зрения после того, как в июне 2025 года его обвинили в нарушении антидопинговых правил из-за неудачного результата теста на наркотики", - подчеркнули в издании.

Положительный результат теста был на запрещенное вещество мельдоний, из-за которого Мудрик может быть дисквалифицирован из футбола на срок до четырех лет.

В то же время на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Мудрик вернулся к тренировкам, однако в последнее время он не появлялся на тренировочной базе "Челси" в Кобгем.

