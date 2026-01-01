Усик признался, сколько боев проведет до завершения карьеры

Фанатов бокса ожидает еще несколько потрясающих поединков.

Непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще два-три поединка до завершения профессиональной боксерской карьеры. Об этом украинский чемпион мира заявил в комментарии The Ring.

По словам Усика, сейчас продолжаются переговоры с американским боксером Деонтеем Уайлдером относительно чемпионского боя.

"Я хочу этот бой. Думаю, Деонтей тоже. До конца карьеры - еще два-три поединка", - сказал Александр.

Как писал УНИАН, ранее Александр Усик заявил, что только один боксер в истории превосходит его самого и братьев Кличко. По его убеждению, только легендарный Мухаммед Али теоретически мог бы одолеть украинских чемпионов в их лучшие времена.

Также мы рассказывали, что в октябре новый президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированную встречу с Александром Усиком, хотя инициатива исходила с обеих сторон и сам президент хотел лично познакомиться с боксером и даже потренироваться с ним. По данным журналистов, решение было принято после того, как Усик принял участие в восстановлении Музея Романа Шухевича во Львове. Навроцкий, известный своим резко негативным отношением к украинскому повстанческому движению 1920-40 годов, решил, что после этого встреча с Усиком станет для него политически рискованной с имиджевой точки зрения.

