The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира: на каком месте Усик

Украинский чемпион WBC, WBA и IBF Александр Усик занял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, по версии авторитетного журнала The Ring.

Ранее первое место занимал американский боец Теренс Кроуфорд. Но 17 декабря 38-летний спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры

После обновления рейтинга в десятку лучших боксеров вошел американец Оскар Колласо.

Рейтинг P4P от издания The Ring:

1. Александр Усик, Украина (24-0-0, 15 КО).

2. Наоя Иноуэ, Япония (31-0-0, 27 KO).

3. Джесси Родригес, США (23-0-0, 16 КО).

4. Дмитрий Бивол, Россия (24-1-0-0, 12 KO).

5. Артур Бетербиев, Россия (21-1-0-0, 20 KO).

6. Дзунто Накатани, Япония (31-0-0, 24 KO).

7. Шакур Стивенсон, США (24-0-0, 11 KO).

8. Давид Бенавидес, США (31-0-0, 25 KO).

9. Девин Хейни, США (33-0-0, 15 KO).

10. Оскар Колласо, США (13-0-0, 10 KO).

