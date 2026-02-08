'Настоящий лузер': Трамп оскорбил спортсмена, который критиковал США перед Олимпиадой

Президент США заявил, что ему "жаль, что этот спортсмен в команде США".

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американского спортсмена Хантера Хесса из-за его высказываний перед Олимпийскими играми в Италии. Спортсмен говорил о том, что "не представляет все, что происходит в США", пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что на Олимпийских играх в Италии присутствовали сотрудники Миграционной и таможенной службы США (ICE), что вызвало возмущение общественности. Более того, вице-президента США Джей Ди Вэнса публично освитали во время открытий Олимпийских игр.

"Очевидно, что происходит много вещей, которые мне не очень нравятся, и я думаю, что многим людям тоже. То, что я ношу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в США", - сказал американский лыжник-фристайлист Хантер Хесс во время пресс-конференции в Милане 6 февраля.

Видео дня

После этого Трамп раскритиковал лыжника в своей соцсети Truth Social. В одном из постов он заявил, что ему "трудно болеть" за таких спортсменов, как Хесс.

"Американский олимпийский лыжник Хантер Гесс, настоящий лузер, говорит, что он не представляет свою страну на текущих зимних Олимпийских играх. Если это так, то он не должен был пробовать свои силы в команде, и очень жаль, что он в ней есть", - написал президент США.

Вэнса освистали во время открытия зимней Олимпиады

Напомним, что 7 февраля в Италии прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В ней участвовали гигантские головы из папье-маше, выступали Марайя Кэри и воздушные акробаты.

Одной из последних команд на арену вышла сборная США. Публика встретила ее аплодисментами, но они быстро сменились свистом, когда на большом экране показали вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Вас также могут заинтересовать новости: