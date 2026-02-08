Саботаж в первый день Олимпиады: диверсанты сорвали движение поездов в Италии

В субботу утром движение поездов прерывалось на важном участке.

В субботу утром диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру вблизи города Болонья в Северной Италии. Как пишет Reuters, это привело к прерыванию движения поездов в первый соревновательный день зимних Олимпийских игр.

Полиция сообщила о трех отдельных инцидентах в разных местах. Задержки поездов высокоскоростного, междугороднего и регионального сообщения достигли 2,5 часов.

Министерство транспорта Италии назвало это актом "серьезного саботажа". Там сравнили событие с днем открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда диверсанты повредили сеть скоростных поездов Франции TGV, вызвав хаос в транспорте.

"Эти действия беспрецедентной серьезности не испортят имидж Италии в мире, который Игры сделают еще более убедительным и позитивным", – заявили в министерстве, которое возглавляет вице-премьер-министр Маттео Сальвини.

Государственная железная дорога Ferrovie dello Stato временно закрыла скоростную станцию в Болонье. Движение вернулось к норме в субботу днем.

Из сообщения полиции известно, что была подожжена кабина, в которой находился стрелочный переключатель, вблизи адриатического города Пезаро. Несколько часов спустя в Болонье были найдены оборванные электрические кабели, используемые для определения скорости поездов. А возле путей неподалеку было обнаружено элементарное взрывное устройство.

В полиции уточнили, что никто не взял на себя ответственность за инциденты. При этом силовые органы видят скоординированность действий.

Болонья – это важный узел железнодорожных линий Италии, идущих с востока на запад. Это также ключевой транспортный узел, соединяющий юг с такими северными городами, как Милан и Венеция.

Милан является соорганизатором Зимних Игр вместе с Кортиной, до которой можно добраться на поезде из Венеции.

Напомним, что трудности на итальянской железной дороге продолжались еще до этого: накануне зимних Олимпийских игр профсоюз железнодорожников объявил о краткосрочной забастовке. В профсоюзе ORSA сообщили, что она продлится сутки между 2 и 3 февраля. Трудовой коллектив железной дороги требовал повышения оплаты труда, улучшения условий работы и продления коллективных трудовых соглашений.

