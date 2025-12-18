Навроцкий лично хотел встретиться с Усиком и потренироваться с ним.

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Причиной стал один пост в социальных сетях, который плохо восприняла канцелярия польского лидера, пишет Interia со ссылкой на человека из окружения боксера.

Навроцкий отменил встречу с Усиком

По словам собеседника издания, во встрече были заинтересованы обе стороны. Она должна была состояться в октябре.

"Был запрос со стороны канцелярии президента о возможности встречи, потому что президент любит этот вид спорта. С другой стороны, мы проверили наш график и предложили 2-3 даты, когда Александр был доступен в Польше. В конечном итоге встреча должна была состояться 23 октября", - рассказал человек из окружения Усика.

Видео дня

Он поделился, что Навроцкий лично хотел встретиться с Усиком и потренироваться с ним. Тем не менее, советники президента Польши передумали, и в итоге встреча не состоялась.

Почему встречу решили отменить

Собеседник издания заявил в разговоре с журналистами, что причиной отказа от встречи стал пост в соцсетях, который опубликовал в начале октября мэр Львова Андрей Садовой. В этом посте он рассказал, что Александр Усик присоединился к восстановлению Музея Романа Шухевича во Львове, а также передал свои боксерские перчатки на благотворительный аукцион и пожертвовал 100 тысяч гривень.

В издании отметили, что Роман Шухевич был ключевой фигурой украинского националистического движения XX века и лидером УПА в 1940-х годах. Эта тема является довольно чувствительной для польского общества.

Более того, Садовой опубликовал видеозапись, на которой Усик призвал людей присоединиться к сбору средств на восстановление Музея Романа Шухевича. Это видео возмутило пользователей из Польши, а также вызвало негативную реакцию у советников Навроцкого, подчеркнул человек из окружения боксера.

"В октябре у нас должна была состояться встреча с президентом Каролем Навроцким, потому что он хотел познакомиться с Усиком и потренироваться с ним. Однако советники президента передумали, и в итоге встреча не состоялась, потому что в польских СМИ начали появляться статьи о том, что Александр поддерживает восстановление "музея бандеровцев". За этим последовала лавина и политическая неразбериха. В конце концов, окружение президента решило, что это политический вопрос и с точки зрения имиджа для президента не будет хорошим моментом встречаться с ним, и дело затихло", - сказал собеседник издания.

Человек из окружения украинского боксера добавил, что Навроцкому хотели показать новую исследовательскую лабораторию, построенную доктором Якубом Хыцким, и то, как проходят посттравматические обследования спортсменов.

Вероятный бой Усика может сорваться - что известно

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера тайсона Фьюри, сообщил, что вероятный бой украинского боксера Александра Усика может сорваться. Он заявил, что это связано с настоянием жены Фьюри.

По словам Уоррена, жена Фьюри, Пэрис, настаивает на завершении карьеры боксера, ведь он уже заработал огромное состояние и не нуждается в риске здоровьем. Сам Фьюри не скрывает желания вернуться на ринг ради третьего боя с украинцем, несмотря на то, что его жена категорически против.

Вас также могут заинтересовать новости: