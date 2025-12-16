Захватчики сетуют, что украинский боец осуждал их войну против нашей страны и организовывал сборы средств на поддержку ВСУ.

Оккупационные власти в Крыму решили "национализировать" активы, связанные с украинскими физическими и юридическими лицами. В частности, "отжали" имущество боксера Александра Усика.

Так, "госсовет" оккупированного Крыма внес в перечень "национализированного имущества" 84 актива, которые принадлежат лицам, которые "сотрудничали с Украиной и направляли доходы, полученные в Крыму, на поддержку украинских структур". Об этом заявил спикер так называемого "регионального парламента" Владимир Константинов.

По его словам, Усик "является сторонником нацистской идеологии".

"Он неоднократно осуждал "СВО" (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины, – ред.) и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", – сказал представитель оккупационных властей.

Кроме того, в Крыму "национализировали" активы политика Игоря Франчука, проживающего в Украине с 2018 года и занимающего пост советника вице-премьера страны. На территории оккупированного полуострова ему принадлежат компании ООО "Лиласте" и ООО "Крымская школа "Тескао"".

Попали в список также ООО "Таврида-Плаза", ПАО "Шахта имени А. Ф. Засядько" (хотя сама шахта находится в оккупированном Донецке, в Крыму находился ее санаторий, – ред.) и ООО "Элеватор Октябрьское".

Более того, оккупанты решили присвоить имущество украинских граждан, которые защищают нашу страну в войне, развязанной Россией. В отношении одного из лиц в оккупированном Крыму возбудили "дело о госизмене".

Напомним, Александр Усик родился в Симферополе, который с 2014 года находится под оккупацией. Боец является почетным гражданином города.

Ранее стало известно, что вероятный третий бой между Усиком и побежденным два раза Фьюри может сорваться. Причиной в СМИ называют позицию жены британца.

Женщина настаивает на завершении карьеры боксера, ведь Фьюри уже заработал огромное состояние и не нуждается в риске здоровьем.

