В Париже прошла церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2025.

FIFA подвела итоги 2025 года, назвав лауреатов премии The Best. Церемония прошла под знаком тотального доминирования "Пари Сен-Жермен": французский клуб, проведший исторический сезон, забрал все ключевые мужские награды.

Главную награду вечера — приз лучшему игроку мира (The Best FIFA Men’s Player) — получил Усман Дембеле, о чем говорится на сайте Международной федерации футбола.

Французский вингер провел феноменальный год, став ключевой фигурой в успехах "ПСЖ". В активе Дембеле: победа в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге 1, Кубке Франции и Суперкубке страны. Кроме того, он дошел до финала Клубного чемпионата мира и занял третье место в Лиге наций со сборной Франции.

Индивидуальная статистика Усмана также впечатляет. Он стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, игроком года в Лиге 1 и разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Франции. Среди претендентов на титул были Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Гарри Кейн (Англия, Бавария), Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ), Коул Палмер (Англия, Челси), Педри (Испания, Барселона), Рафинья (Бразилия, Барселона), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Витинья (Португалия, ПСЖ) и Ламин Ямаль (Испания, Барселона).

Архитектор парижских побед Луис Энрике был безоговорочно признан лучшим тренером года (The Best FIFA Men’s Coach). Испанский специалист привел "ПСЖ" к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

Награду лучшему вратарю (The Best FIFA Men’s Goalkeeper) впервые в карьере получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Голкипер, который уже успел со скандалом сменить "ПСЖ" на "Манчестер Сити", в прошлом сезоне был оплотом парижской обороны, войдя в символическую сборную Лиги чемпионов.

Символическая сборная

В мужскую сборную года (FIFA FIFPRO Men’s World 11) вошли сразу шесть футболистов из "ПСЖ". Компанию им составили молодые таланты — испанец Ламин Ямаль и англичанин Коул Палмер (обладатель "Золотого мяча" Клубного ЧМ).

Состав сборной года:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" / "Ман Сити").

Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" / "Ман Сити"). Защитники: Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Нуну Мендеш (все — "ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Нуну Мендеш (все — "ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Полузащитники: Витинья ("ПСЖ"), Джуд Беллингем ("Реал"), Педри ("Барселона"), Коул Палмер ("Челси").

Витинья ("ПСЖ"), Джуд Беллингем ("Реал"), Педри ("Барселона"), Коул Палмер ("Челси"). Нападающие: Усман Дембеле ("ПСЖ"), Ламин Ямаль ("Барселона").

