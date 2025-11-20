Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА проходит в Цюрихе.

В четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени в Цюрихе, Швейцария началась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнает, соперников в плей-офф, матчи которого пройдут 26 и 31 марта 2026 года, сообщает sport.ua.

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте FIFA. Команда тренера Сергея Реброва включена в первую корзину вместе со сборными команд из Италии, Дании и Турции.

Примечательно, что соперником Украины в полуфинале станет одна из команд, которая включена в четвертую корзину:

Видео дня

Швеция;

Румыния;

Северная Македония;

Северная Ирландия.

Отмечается, что Украина проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе. В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, то есть, они распределены по корзинам 1-3 в соответствии с рейтингом ФИФА, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций из четвертой корзины.

Издание рассказало, что все 16 участников будут разделены на 4 пути, в каждом будет один полуфинал и один финал. Полуфинал должен состояться 26 марта, а финал - 31 марта 2026 года.

Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские матчи между собой. Указывается, что четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Сборные команды из первой корзины проведут полуфиналы дома против соперников из четвертой корзины, тогда как представители 2 и 3 корзин сыграют между собой. Хозяином в полуфинале будет команда с более высоким рейтингом.

Когда станут известны команды, которые прошли в полуфинал, должна состояться отдельная жеребьевка хозяев финальных матчей. В финалах представители корзин 1 или 4 сыграют против команд из корзин 2 или 3.

ЧМ-2026: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель сделал предположение, что сборная Демократической Республики Конго применила вуду-ритуалы в решающем матче за выход на Чемпионат мира-2026. Он определял последнего представителя Африки в межконтинентальном плейофе за выход на ЧМ-2026.

Нигерия и ДР Конго оказались на вторых местах в своих группах и в полуфиналах второго раунда выбили Габон и Камерун. В результате, победу одержала сборная ДР Конго со счетом 4:3.

Также мы писали, что украинский тренер Виталий Кварцяный высказал мнение, что у сборной Украины достаточно шансов попасть на Чемпионат мира по футболу-2026. Однако, по его словам, главной задачей является пройти еще два решающих матча плей-офф. Он напомнил, что сборная Украины имеет хороший опыт, в частности, она обыграла Боснию и Исландию. Поэтому Кварцяный с оптимизмом ожидает весенние матчи с участием сборной Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: