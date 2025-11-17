Кварцяный предостерег от преждевременной эйфории и рассказал, почему верит в выход Украины на мировое первенство.

Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал перспективы национальной сборной в борьбе за путевку на чемпионат мира-2026. В комментарии Sport.ua он заявил, что шансов у команды достаточно, но самое важное - пройти еще два решающих матча плей-офф.

Тренер заметил, что сейчас украинцы в эйфории, что сборная уже вышла на чемпионат мира, но впереди еще два решающих матча в плей-офф. Шансы большие, нужно дождаться жеребьевки 20 декабря, подчеркивает Кварцяный.

"У нас есть удачный опыт - мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи "сине-желтых" за право попасть на Мундиаль, который состоится в том числе и в США. Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике", - пошутил Кварцяный.

Украина завершила отбор в группе на втором месте

В решающем матче украинцы переиграли Исландию 2:0, что позволило команде финишировать второй и выйти в раунд плей-офф. Теперь "сине-желтые" претендуют на попадание в первую корзину перед жеребьевкой.

Кто уже в плей-офф

Половина участников стыкового раунда уже определена.

По результатам групп: Италия, Украина, Чехия, Ирландия, Албания.

По рейтингу Лиги наций: Швеция, Румыния, Северная Ирландия.

Шансы Украины на первую корзину

Италия уже гарантировала себе место в первой корзине. Украина сейчас - вторая по рейтингу среди участников плей-офф, но ее может опередить Турция.

Для вхождения в первую корзину украинцам нужно, чтобы выполнились как минимум пять из шести сценариев в параллельных группах. Большинство из них пока складываются в пользу Украины.

Ключевые матчи, которые решат ситуацию:

17 ноября: Германия - Словакия (группа A)

18 ноября: Шотландия - Дания (группа C), Австрия - Босния и Герцеговина (группа H)

Первая корзина даст Украине соперника из четвертой корзины (команды, прошедшие по рейтингу Лиги наций - Швеция, Румыния, Северная Ирландия и Северная Македония/Уэльс) и домашний матч в полуфинале плей-офф.

