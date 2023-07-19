Виктор Цыганков хорошо себя проявил в испанской "Жироне".

Знаменитый украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своим мнением о выступлениях вингера сборной Украины Виктора Цыганкова в "Жироне".

70-летний специалист считает, что экс-полузащитник "Динамо", как Лионель Месси, имеет скромные физические данные, поэтому ему не подойдут чемпионаты Германии или Англии, где играют в силовой футбол. В то же время экс-тренер "Волыни" отметил, что в Испании у Цыганкова очень хорошие перспективы.

"В Цыганкове что-то есть. Слава Богу, он избавился от ряда травм и засиял в "Жироне".

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Витя, несмотря на скромные физические данные, - чисто испанский футболист. Такой себе Диего Фернандес Силва. В Испании много таких футболистов и Цыганков чувствует себя там, как рыба в воде.

Но АПЛ и Бундеслига ему не подойдут, потому что там играют в силовой футбол. Именно поэтому Месси заканчивает свою карьеру не в этих чемпионатах", - приводит слова Кварцяного FanDay.

Напомним, Цыганков перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Испанский клуб заплатил за трансфер украинца 5 миллионов евро. Кроме того, "бело-синие" получат 50% от суммы следующего трансфера Виктора.

В составе "Жироны" украинский вингер сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 22 миллиона евро.

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