Жеребьевка состоится 20 ноября.

Сборная Украины по футболу попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Это произошло благодаря благоприятному счету в матче между Австрией и Боснией - игра закончилась со счетом 1:1. Кроме Украины, в первой корзине на жеребьевке также будут Италия, Дания и Турция.

Всего в плей-офф примут участие 12 команд, из которых три пройдут в финальную часть Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2026 году. Благодаря попаданию в первую корзину, сборная Украины сыграет с соперниками из четвертой корзины. Среди потенциальных соперников для подопечных Реброва:

Швеция;

Румыния;

Северная Македония;

Северная Ирландия.

Все эти команды попали в плей-офф благодаря выигрышу групп Лиги наций осенью прошлого года. Для Украины матч полуфинала отбора на ЧМ-2026 будет номинально домашним. В случае победы "сине-желтые" сыграют со сборной из второй или третьей корзины. Хозяин финального матча будет определяться отдельным жребием.

Матчи полуфинала плей-офф состоятся 26 марта 2026 года, а финальные встречи пройдут 31 марта, именно в них и определятся последние участники ЧМ-2026 от Европы.

Сборная Украины: важные новости

Напомним, в последнем туре группового этапа отбора на Чемпионат мира сборная Украины уверенно обыграла главного соперника, сборную Исландии, со счетом 2:0. Оба гола были забиты под конец встречи. Открыл счет на 83 минуте ударом головой Александр Зубков. А финальным результат сделал Алексей Гуцуляк на 3-й минуте дополнительного времени.

После игры главный тренер сборной Сергей Ребров отметил голкипера Анатолия Трубина, который несколько раз спас команду от пропущенного гола. Он также отметил, что "не имеет претензий" ни к одному из игроков матча.

