Президент УАФ Андрей Шевченко также поделился эмоциональной реакцией после победы сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после победы над Исландией и отметил игру в матче Анатолия Трубина.

"Мои эмоции? Как и всех украинцев. Когда я зашел в раздевалку, то игроки сказали, что сегодня была команда. Все могло сложиться по разному. Анатолий Трубин вытащил действительно тяжелые мячи. Думаю, мы заслужили на победу", - сказал он, как пишет sport.ua.

Также Ребров прокомментировал игру Александра Зубкова в победном матче.

"Зубков? К сожалению, он играл не на своей привычной позиции, но Александр может играть и на этой позиции. Он доказал, что действительно делал все для победы. Он отдался максимально, и в конце игры он забил очень важный мяч. Но всегда, если вспомнить матч в Азербайджане, очень тяжелый матч, действительно, тогда тоже самое было. Александр забил гол, и Георгий Судаков замкнул эту передачу. У меня вообще нет претензий ни к одному игроку. Кто приезжает в национальную сборную - все работают на максимуме. Сегодня это действительно была команда. Я не хочу кого-то одного выделять, что он был лучшим", - сказал тренер.

Ребров рассказал и о мотивации на ключевой матч:

"Я думаю, что в этот раз журналисты работали как мотиваторы. Потому что был такой ажиотаж - и хейтеры, и Instagram. Футболисты все это читают. Поэтому, возможно, они были на что-то обижены. Или, наоборот, хотели доказать, что эта сборная действительно имеет шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам, журналистам, что помогли".

Стоит отметить, что президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциональной реакцией после победы сборной Украины. После финального свистка он спустился в раздевалку, где тепло обнял футболистов и тренерский штаб. Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу и подчеркнул, что эта победа - для всей страны.

"Поздравляю команду и главного тренера с победой! Сегодня сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Украина превыше всего!", - написал он.

Какие шансы Украины попасть на Чемпионат мира-2026

Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал перспективы национальной сборной в борьбе за путевку на чемпионат мира-2026. Он заявил, что шансов у команды достаточно, но самое важное - пройти еще два решающих матча плей-офф.

